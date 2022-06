Zelensky: "Pronti a parlare con la Russia se Mosca mette fine alla guerra"

globalist

14 Giugno 2022 - 13.55

Preroll

C’è una possibilità per far fermare la guerra? L’Ucraina è pronta a parlare con la Russia, soltanto se Mosca pone fine alla guerra. «Non abbiamo tempo per colloqui che non portano a nulla».

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo ha dichiarato dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel corso di un’intervista che ha rilasciato all’emittente televisiva «Zdf». Alla domanda se la cessione di territori ucraini sarebbe concepibile per una pace con la Russia, Zelensky ha risposto che «fa molto male perdere vite umane» nella lotta dell’ex repubblica sovietica per la sua stessa difesa. Tuttavia, ha avvertito il presidente ucraino, «perderemmo tutto se soccombessimo alla Russia in questa guerra».

Middle placement Mobile

Zelensky ha quindi evidenziato che non sta tentando di raggiungere un accordo con Mosca «in alcun modo» e ha aggiunto: «Sappiamo esattamente ciò che stiamo facendo, sottolineo che non abbiamo dubbi». Il presidente ucraino ha, infine, affermato: «Siamo pronti a parlare soltanto se l’altra parte è pronta a porre fine alla guerra. Non abbiamo tempo per colloqui che non portano a nulla».