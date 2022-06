Zelensky: "Non cederemo il sud dell'Ucraina a nessuno, riprenderemo tutto quello che è nostro"

globalist

19 Giugno 2022 - 12.52

Guerra in Ucraina, non sarà necessariamente una capitolazione come qualcuno spera ancora. “Non cederemo il sud del paese a nessuno, riprenderemo tutto quello che è nostro, il mare sarà ucraino e sicuro”. Lo ha scritto questa mattina il capo di stato ucraino Volodymyr Zelensky sul sito della presidenza, rilanciato da Ukrinform.

Zelensky è appena tornato da una visita fatta ieri alle città portuali di Miykolaiv e Odessa, nel sud del paese minacciato dall’invasione russa.

Zelensky, grazie a eroismo dei medici che salvano vite

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha poi ringraziato su Telegram i medici per aver salvato la vita delle persone ogni giorno in condizioni difficili. «Dediti al loro lavoro, mostrano eroismo, salvando vite. Ogni giorno, nelle condizioni più difficili. Negli ospedali e in prima linea. Grazie per il lavoro e buon cuore », ha scritto Zelensky