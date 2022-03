Ucraina, Zelensky: "È tempo di incontrarsi e parlare altrimenti le perdite russe saranno altissime"

globalist

19 Marzo 2022 - 10.17

Guerra in Ucraina, tra voglia di pace e voglia di prevalere l’uno sull’altro. È tempo di incontrarsi, è tempo di parlare, è tempo di ripristinare l’integrità territoriale e la giustizia per l`Ucraina”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky aggiungendo che i colloqui debbono partire “senza indugio”. In un video postato su Telegram il leader ucraino ha poi aggiunto che “altrimenti, le perdite della Russia saranno tali che avranno bisogno di diverse generazioni per riprendersi”.

I colloqui tra le delegazioni

I colloqui di pace tra l’Ucraina e la Russia ”potrebbero durare diverse settimane”. Lo ha dichiarato il capo negoziatore di Kiev e consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, affermando che le posizioni di Mosca sono diventate più ”adeguate”.

Allo stesso tempo, però, i negoziati su questioni chiave come le garanzie per la sicurezza, il ritiro delle truppe russe e il cessate il fuoco ”potrebbero necessitare di più tempo”.

