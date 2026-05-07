Trump apre a un accordo con l’Iran, Teheran frena sui colloqui: “Solo desideri americani”

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7 Maggio 2026 - 12.41

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Gli Stati Uniti e l’Iran hanno fornito messaggi contrastanti sullo stato dei negoziati per porre fine alla guerra: Trump ha definito i colloqui “molto positivi” e ha affermato che un accordo è “molto possibile”.

Funzionari iraniani, tuttavia, hanno cercato di raffreddare le aspettative. I media statali hanno riferito che Teheran starebbe, al massimo, esaminando la proposta di pace americana e valutando una risposta tramite mediatori pakistani. Ebrahim Rezaei, portavoce della commissione parlamentare iraniana per la sicurezza nazionale e la politica estera, ha dichiarato che la proposta per porre fine alla guerra sarebbe soltanto una “lista dei desideri americana” e “non una realtà”.

Nel frattempo, Trump ha mantenuto un tono ottimistico parlando ieri sera con i giornalisti di un possibile accordo, pur accompagnando le sue parole con alcune minacce.

“Abbiamo avuto colloqui molto positivi nelle ultime 24 ore ed è molto possibile che raggiungeremo un accordo”, ha detto ai reporter nello Studio Ovale.

“Vedremo se accetteranno oppure no. E se non accetteranno, finiranno per accettare poco dopo. Funziona così.”

In un’intervista all’emittente statunitense PBS, ha affermato che c’è una “ottima possibilità” che la guerra finisca, aggiungendo: “Se non finirà, dovremo tornare a bombardarli pesantemente.”