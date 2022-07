Ucraina, il premier irlandese a Kiev: "Pieno sostegno alla popolazione colpita dalla guerra"

globalist

6 Luglio 2022 - 10.49

Micheal Martin è arrivato a Kiev per una visita ufficiale nella capitale ucraina. Il premier irlandese ha voluto ribadire ancora una volta la vicinanza alla popolazione colpita dalla guerra.

“Il popolo irlandese sta dalla parte dell’Ucraina e dl suo popolo di fronte alla guerra del terrore immorale e non provocata della Russia”, ha affermato Martin, che con le autorità di Kiev discuterà di come l’Irlanda e l’Ue possono sostenere il Paese.

“I bombardamenti e gli attacchi ai civili sono a dir poco crimini di guerra e userò la mia visita per esprimere il sostegno dell’Irlanda alle iniziative volte a ritenere pienamente responsabili coloro che stanno dietro questi attacchi. Lo spirito e la determinazione del popolo ucraino ci hanno ispirato tutti e l’Irlanda fornirà tutto il supporto per il percorso dell’Ucraina verso la piena adesione all’Ue e continuerà ad accogliere e sostenere i civili in fuga da questa guerra”.