Ucraina, Lavrov durissimo: "Tra Russia e Occidente è calata la Cortina di ferro"

globalist

30 Giugno 2022 - 15.34

Preroll

Il ministro degli Esteri di Mosca, Sergei Lavrov, non ha usato giri di parole per descrivere l’attuale momento: “Tra Russia e Occidente sta scendendo la cortina di ferro. Il processo è stato avviato”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Le decisioni prese al vertice Nato a Madrid violano seriamente il patto tra l’Alleanza atlantica e la Russia, ha affermato il ministro degli Esteri russo, assicurando che Mosca le analizzerà per bene. Quell’intesa, ha tuttavia aggiunto il capo della diplomazia della Federazione, resta legalmente in vigore e la Russia non ha avviato alcuna procedura di rottura