Ucraina, Biden: "Putin vuole eliminare il popolo e la cultura di Kiev"

28 Giugno 2022 - 19.26

Joe Biden ha parlato di Vladimir Putin, al termine dell’incontro di circa un’ora con il suo omologo spagnolo Pedro Sanchez a La Moncloa. “Vuole farla finita con tutto il popolo e la cultura ucraina. Abbiamo discusso con gli altri alleati, stiamo agevolando il flusso di armamenti ed equipaggiamento per l’Ucraina, che si è dimostrata più valorosa di quanto chiunque potesse immaginare”, ha aggiunto Biden, “continueremo a fornire all’Ucraina tutto ciò di cui ha bisogno per difendersi e continueremo a premere sulla Russia con maggiori sanzioni”.

“La sicurezza transatlantica è la forza maggiore che abbiamo per difenderci dalla Russia”. Nel corso del summit, definito “storico”, Biden ha preannunciato che gli alleati prenderanno “nuovi impegni per un impressionante schieramento di forze a 360 gradi”. La Spagna, ha detto ancora il presidente Usa, è un “alleato indispensabile” e oggi “siamo insieme per difendere la nostra sicurezza condivisa”.