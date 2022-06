Russia, Kaliningrad e il dilemma della Ue: "La Commissione deve approfondire"

globalist

22 Giugno 2022 - 15.34

Lo scontro diplomatico tra Lituania e Russia, sul transito delle merci verso l’exclave di Kaliningrad, sta accendendo le ultime ore sul fronte della diplomazia bellica. “E’ parte delle sanzioni, ma c’è una questione di continuità territoriale con la Russia e la Commissione europea forse deve approfondire” sostiene una fonte Ue alla vigilia del Consiglio, aggiungendo che si tratta di “una questione nuova, bisogna capire i dettagli prima”, ha sottolineato la fonte.

Sulla possibilità poi che il Consiglio europeo esprima chiaramente la sua solidarietà alla Lituania, minacciata dalla Russia, sono ancora in corso delle discussioni e si registrano posizioni contrastanti.

Il problema dei controlli a Kaliningrad “sta venendo fuori adesso perché una serie di sanzioni dell’Ue contro specifiche esportazioni russe (prodotti in acciaio, materiale da costruzione) stanno diventando applicabili ora (dopo brevi periodi di transizione)”. Lo ha annunciato il portavoce capo della Commissione Ue, Eric Mamer.

La Lituania “sta attuando le misure restrittive dell’Ue imposte all’unanimità alla Russia dal Consiglio negli ultimi mesi, in risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. In secondo luogo, questo non è ovviamente un blocco: abbiamo sempre detto che la fornitura a Kaliningrad di beni essenziali rimane priva di ostacoli. Ciò significa che la Lituania deve applicare ulteriori controlli sul transito stradale e ferroviario attraverso il territorio dell’Ue”.