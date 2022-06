Kaliningrad, la Russia ipotizza di tagliare l'elettricità alla Lituania

globalist

22 Giugno 2022 - 19.44

Preroll

Meglio senza elettricità che sotto le bombe. Ma la crisi è forte: tagliare le forniture di elettricità alla Lituania, ancora dipendente per il suo fabbisogno da una rete che la collega alla Russia, è tra le opzioni studiate da Mosca per rispondere al blocco del passaggio di alcuni prodotti verso l’enclave russa di Kaliningrad decisa da Vilnius in applicazione delle sanzioni Ue.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo ha detto il presidente della commissione Affari internazionali della Duma, Leonid Slutsky, citato dall’agenzia Interfax.

Middle placement Mobile

L’Ue: “Il problema Kaliningrad è sorto perché le sanzioni vengono applicate ora”

Dynamic 1

Il problema dei controlli a Kaliningrad “sta venendo fuori adesso perché una serie di sanzioni dell’Ue contro specifiche esportazioni russe (prodotti in acciaio, materiale da costruzione) stanno diventando applicabili ora (dopo brevi periodi di transizione)”. Lo ha annunciato il portavoce capo della Commissione Ue, Eric Mamer. La Lituania “sta attuando le misure restrittive dell’Ue imposte all’unanimità alla Russia dal Consiglio negli ultimi mesi, in risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. In secondo luogo, questo non è ovviamente un blocco: abbiamo sempre detto che la fornitura a Kaliningrad di beni essenziali rimane priva di ostacoli. Ciò significa che la Lituania deve applicare ulteriori controlli sul transito stradale e ferroviario attraverso il territorio dell’Ue”.