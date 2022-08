Kaliningrad, la Russia schiera aerei dotati di missili ipersonici

globalist

18 Agosto 2022 - 18.53

Un’escalation in un territorio che è già iper-militarizzato di suo, La Russia ha annunciato di aver schierato aerei dotati di missili ipersonici all’avanguardia a Kaliningrad, l’enclave tra Polonia e Lituania al centro delle tensioni con l’Ue, sullo sfondo della guerra in Ucraina. «Come parte dell’attuazione di misure di deterrenza strategica aggiuntive, tre MiG-31 con missili ipersonici Kinjal sono stati ridispiegati nell’aeroporto di Chkalovsk nella regione di Kaliningrad», ha affermato il ministero della Difesa russo in una nota. I tre velivoli formeranno un’unità di combattimento «operativa 24 ore al giorno», ha aggiunto.

I missili balistici ipersonici `Kinjal´ (pugnale in russo) e i missili da crociera `Zircon´ fanno parte delle nuove armi sviluppate dalla Russia che Vladimir Putin ha descritto come «invincibili», perché dovrebbero essere in grado di sfuggire ai sistemi di difesa nemici.

La Russia ha più volte annunciato di aver utilizzato missili ipersonici nell’offensiva in Ucraina. Ed il dispiegamento di questi missili a Kaliningrad, un territorio già altamente militarizzato, avviene sullo sfondo delle tensioni tra l’Unione Europea e Mosca. La Lituania lo scorso giugno aveva bloccato il transito sul suo territorio di alcune merci in direzione di Kaliningrad, nell’ambito delle sanzioni europee contro Mosca. E dopo le proteste russe, Bruxelles aveva chiesto a Vilnius di autorizzare il transito su rotaia di merci russe, escludendo le attrezzature militari.