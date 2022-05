Strage razzista a Buffalo: un suprematista bianco e cospirazionista uccide dieci persone

globalist

14 Maggio 2022 - 23.18

Preroll

Razzisti, antisemiti, contro la gente di colore. Fascisti dopo il fascismo.

È di almeno 10 morti il bilancio provvisorio di una sparatoria in un supermercato di Buffalo, nello Stato di New York.

OutStream Desktop

Top right Mobile



Ad aprire il fuoco è stato un ragazzo di 18 anni, in tuta mimetica, giubbotto antiproiettili e armato con un fucile semiautomatico. Il giovane, che avrebbe effettuato una diretta social dell’attacco, suprematista bianco, è stato fermato dagli agenti. “La popolazione bianca diminuisce”, ha scritto in un suo manifesto cospirazionista.

Middle placement Mobile

Il giovane ha infatti postato un manifesto in cui si identifica come un suprematista bianco e antisemita, seguace delle teorie secondo cui si vuole sostituire i bianchi con altre razze.

Dynamic 1

Il bilancio dell’incidente al Tops Friendly Market su Jefferson Avenue poteva essere anche peggiore considerato che è avvenuto di sabato pomeriggio, quando il supermercato era pieno. “L’ho visto entrare e iniziare a sparare”, riferisce un testimone. “Poi è uscito, ha riposto la sua arma, si è inginocchiato consegnandosi alla polizia”, aggiunge un altro testimone.

“Stiamo monitorando la situazione”, afferma la governatrice di New York, Kathy Hochul, originaria proprio di Buffalo. L’area è presidiata da Swat e anche dagli agenti dell’Fbi, che stanno passando interrogando i testimoni e passando in rassegna tutti i video disponibili girati dai presenti, e avviato le indagini sul ragazzo. Probabilmente la scelta del supermercato non è stata casuale, visto che si trova in un’area a maggioranza afroamericana.