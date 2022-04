La Serbia spalanca le porta ai profughi ucraini con il supporto della Ue

globalist

11 Aprile 2022 - 19.26

Belgrado aiuta chi fugge dall’Ucraina, anche se nel paese una parte sostanziosa dell’opinione pubblica tifa per la guerra di Putin. Soprattutto l’estrema destra ma anche alcuni nostalgici dell’Unione sovietica.

Sono quasi 5.700 i profughi ucraini giunti finora in Serbia. Nel darne notizia, il commissario locale per i rifugiati Vladimir Cucic che ha detto che il Paese ha le capacità per accogliere ulteriori cittadini ucraini in fuga dalla guerra. Con il capo della delegazione Ue in Serbia Emanuele Giaufret e altri diplomatici, fra i quali il viceambasciatore ucraino a Belgrado, Cucic ha visitato oggi i profughi ucraini ospitati in un centro di accoglienza a Vranje, nel sud della Serbia.

Per Giaufret, il Paese balcanico ha esperienza in fatto di profughi per le conseguenze delle guerre degli anni novanta nella ex Jugoslavia, come pure per la gestione della crisi migratoria del 2015. «La Ue continuerà a lavorare con la Serbia, già in passato abbiamo elargito 120 milioni di euro, e siamo pronti a dare ulteriori 57 milioni di euro a questo riguardo», ha detto Giaufret.