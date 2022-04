Ucraina, il sindaco di Kiev: "I russi potrebbero tentare di prendere la capitale, dobbiamo essere pronti"

globalist

10 Aprile 2022 - 22.07

Preroll

Guerra Ucraina, la capitale non è al sicuro anche se tutto fa pensare ad un ritiro delle truppe russe che si stanno concentrando a est.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Il fatto che il nemico si sia ritirato da Kiev non significa che abbia rinunciato al desiderio di prendere la capitale. Pertanto, un prossimo tentativo degli orchi di `prendere Kiev in 2 giorni´ non può essere escluso. E la capitale deve continuare a essere pronta alla difesa».

Middle placement Mobile

Lo dichiara su Telegram il sindaco di Kiev Vitaliy Klitschko, che oggi insieme al fratello Wladimir ha rilasciato un’intervista al canale americano Abc.

Dynamic 1

«Ci aspettiamo che le forze russe tornino a Kiev e prendano di mira la capitale dell’Ucraina. All’inizio i loro piani non hanno funzionato perché i nostri militari hanno fatto una grande difesa e una grande battaglia, ma il fatto di averli spinti lontano da Kiev non significa che la guerra è finita», ha detto Wladimir nel collegamento, aggiungendo che i russi «hanno solo cambiato strategia e sono estremamente attivi nell’Est e nel Sud del Paese».