Ucraina, il sindaco di Kiev: "Se vincono nel Donbass i russi torneranno ad attaccare la capitale"

22 Aprile 2022 - 10.39

Guerra in Ucraina, sempre più violenza. “Le forze russe torneranno ad attaccare Kiev, se riusciranno ad avere successo nell’offensiva nel Donbass. Lo ha detto al Financial Times il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, che ritiene improbabile che il presidente russo Vladimir Putin possa ritenersi soddisfatto della vittoria nel regione sud-orientale dell’Ucraina.

“A Putin piacciono i simboli. Fin dall’inizio Kiev è stata un simbolo di un’Ucraina indipendente”, ha detto l’ex campione di pugilato dei pesi massimi.

Klitschko, eletto sindaco di Kiev nel 2014, ha quindi ribadito il suo appello agli abitanti della città a non rientrare a Kiev, per i rischi poste dalle armi inesplose e dalle difficoltà a ripristinare i servizi essenziali.

Secondo il primo cittadino, Mosca punta a distruggere sistematicamente le infrastrutture dell’Ucraina, prendendo di mira i centri di distribuzione alimentare e le raffinerie di petrolio: “La Russia ha distrutto le nostre infrastrutture per distruggere la nostra economia. Non è una guerra contro le forze militari, è una guerra contro l’intera popolazione ucraina”.

Oggi la capitale ha bisogno di ricreare forniture di cibo e acqua a fronte del rischio di un’altra offensiva: “Nessuno sa quanto durerà questa guerra. Settimane? Mesi? Spero non anni. Abbiamo bisogno di riserve e supporto, e non solo adesso, per un paio di settimane”.