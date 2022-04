Ucraina, Di Maio: "Dobbiamo aspettarci una guerra lunga"

globalist

8 Aprile 2022 - 16.13

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in collegamento con la trasmissione di Rete 4 `Diario di Guerra´, ha commentato quello che sta avvenendo negli ultimi giorni in Ucraina, con inevitabili ripercussioni sui negoziati.

“Se mentre ci sono le trattative si vedono immagini del genere, di missili lanciati su donne e bambini, è ovvio che le trattative si allungano“. Lo ha detto . “Dobbiamo aspettarci una guerra lunga“, ha aggiunto Di Maio.

“I soldati russi hanno usato i bambini come scudi umani, hanno ucciso i civili lasciando i cadaveri lungo la strada a Bucha e questo ha portato a espellere la Russia dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e portato l’Italia ad aprire la procedura presso il Tribunale internazionale per accertare i crimini di guerra. Questo però richiede tempo. Dobbiamo prepararci a una guerra che non finirà subito. Zelensy aveva fatto aperture clamorose, aveva detto che era pronto a non entrare nella NATO, a discutere su Donbass e Crimea, noi con le regioni a Statuto speciale potevano dare un contributo in merito”.