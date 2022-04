Attacco a Belgorod, l'Ucraina smentisce: "Non siamo responsabili"

globalist

1 Aprile 2022 - 18.51

Il portavoce del Ministero ucraino Oleksandr Motuzianyk ha smentito che l’Ucraina sia responsabile del presunto attacco al deposito petrolifero russo di Belgorod, nonostante la notizia sia stata smentita solo adesso, cosa che lascia qualche dubbio sulla veridicità.

Motuzianyk ha aggiunto di aver già sentito molte accuse del genere e ribadendo che “l’Ucraina sta conducendo un’operazione di difesa per respingere l’aggressione armata russa” sul suo territorio e non si assume la responsabilità di tutti i “calcoli errati, di tutte le catastrofi e di tutti gli eventi” in Russia.