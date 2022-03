Ucraina, Lavrov accusa Kiev: "Negoziati difficili, cambiano sempre posizione"

globalist

23 Marzo 2022

Un mese di guerra e le posizioni di Russia e Ucraina non sembrano smuoversi dall’immobilismo delle ultime settimane. Gli sforzi diplomatici con i vari incontri tra le parti in causa, al momento, non hanno portato ai frutti sperati.

Secondo il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, i negoziati tra Russia e Ucraina sono difficili perché gli ucraini cambiano continuamente posizione. Ad affermarlo il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in un discorso all’Istituto per le relazioni internazionali di Mosca (Mgimo).