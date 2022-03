L'Ucraina accusa Orban troppo morbido con Putin: "Manca poco e sarà apertamente filo-russo"

globalist

22 Marzo 2022 - 18.31

Polonia e Unghera sono alleati del gruppo di Visegrad. Ma mentre la Polonia ha un atteggiamento molto ostile nei confronti della Russia, l’Ugheria ha una linea molto più accondiscendente verso Putin. E Kiev non ha gradito molto.

Dopo la dura posizione espressa questa mattina del portavoce del ministero degli Esteri di Kiev, poco fa anche il vice primo ministro per la reintegrazione dei territori occupati Iryna Vereshchuk ha criticato la linea del governo ungherese, molto ‘fredda’ su sanzioni alla Russia e sul transito delle forniture di armi verso l’Ucraina.

In un post critico su Facebook, la Vereshchuk osserva che Budapest “non supporta le sanzioni, mentre le armi non solo non vengono fornite ma è ne anche impedito il passaggio. Manca poco e la retorica della Budapest ufficiale sarà apertamente filo-russa”. Forse Budapest, scrive, “vuole gas russo a buon mercato? O forse vuole la nostra Transcarpazia?” in riferimento alla regione occidentale dell’Ucraina che nel corso dei secoli è stata anche sotto il controllo magiaro.

Per la Vereshchuk l’Ungheria “non deve ripetere gli errori della seconda guerra mondiale, quando ha fatto la scelta sbagliata” schierandosi con i nazisti.