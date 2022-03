Ucraina, il presidente del Donetsk conferma: "Presto arriveranno mercenari dal Medio Oriente"

globalist

12 Marzo 2022 - 18.13

Preroll

La guerra in Ucraina vedrà nuovi attori scendere in campo nei prossimi giorni. Come anticipato dai vertici del Cremlino, nell’est dell’Ucraina arriveranno migliaia di mercenari a supportare la causa dei separatisti.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Presto “migliaia” di “volontari” dal Medio Oriente arriveranno nell’est dell’Ucraina per combattere al fianco dei separatisti filorussi.

Middle placement Mobile

Lo ha detto intervistato dalla televisione russa, Denis Pushilin, leader dell’autoproclamata repubblica Donetsk. “Non escludo che nel prossimo futuro combatteranno fianco a fianco con noi nelle trincee per la liberazione delle repubbliche di Donetsk e Luhansk” ha affermato sottolineando che sono in arrivo migliaia di mercenari.