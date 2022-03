Ucraina, triplicano i mercenari russi della Wagner che combatteranno nell'est del paese

globalist

26 Marzo 2022 - 17.31

Nuovi rinforzi per l’esercito russo potrebbero arrivare nei prossimi giorni, rappresentati da Wagner Group, la forza militare privata legata a Putin.

I mercenari russi, con esperienza di combattimento in Siria e in Libia, si apprestano ad assumere un ruolo più attivo in quella che Mosca ha definito la nuova priorità della guerra, ovvero combattere nell’est dell’Ucraina.

Secondo funzionari americani citati dal New York Times, il numero di mercenari dispiegati in Ucraina dovrebbe triplicare a oltre mille combattenti dai 300 di un mese fa. I mercenari si concentreranno nello sconfiggere le forze ucraine nella regione del Donbass, dove i separatisti sostenuti dalla Russia combattano dal 2014.