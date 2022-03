Ucraina, Lavrov non lascia speranze: "Il cessate il fuoco non è in discussione"

globalist

10 Marzo 2022 - 12.37

I negoziati di Antalya tra Ucraina e Russia non hanno portato alcun accordo bisognerà aspettare i prossimi incontri per sperare in uno spiraglio di pace. Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha tenuto una conferenza stampa per fare il punto della situazione.

“Il cessate il fuoco oggi non era argomento di discussione – ha commentato Lavrov – ma trapela un “cauto ottimismo per i commenti ucraini circa la neutralità del Paese. Forse Zelensky sta capendo”, ha sottolineato spiegando che Mosca intende continuare i negoziati con Kiev avviati in Bielorussia.

”Questo incontro non sostituisce i negoziati in Bielorussia, tutti i problemi vengono discussi lì”, ha detto Lavrov. ”Non stiamo creando una linea parallela per trovare una soluzione”, ha aggiunto.