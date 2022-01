Le autorità sanitarie americane: "Usate le mascherine più protettive"

globalist

15 Gennaio 2022

Le autorità mediche americane per la prima volta fanno una differenziazione delle mascherine, catalogando quelle più o meno protettive. Il Centers for Disease Control ha quindi indicato che per affrontare la quarta ondata di Covid dovuta soprattutto alla variante Omicron sarebbe meglio utilizzare quelle più protettive.

Diversi studiosi hanno sottolineato che le mascherine di tessuto, le più diffuse tra gli americani, sono meno efficaci nel fronteggiare il contagio, soprattutto da Omicron, rispetto alle mascherine respiratorie vere e proprie. I CDC, nota il New York Times, non si sono spinti così avanti, ma hanno invitato gli statunitensi a utilizzare mascherine che “offrono la maggiore protezione possibile”.