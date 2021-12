Il Cdc Usa: "Con la Omicron il periodo di incubazione è di circa 3 giorni"

globalist

28 Dicembre 2021

Preroll

Dagli studi che hanno seguito l’andamento della variante Omicron nella popolazione si evince che il periodo di incubazione e di sviluppo dei sintomi sia molto più breve di quello di qualsiasi altra variante, oltreché diversi sono i sintomi, simili a un raffreddore.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Il periodo di incubazione osservato per la variante omicron è di circa 3 giorni. Sebbene siano disponibili poche descrizioni cliniche delle infezioni da Omicron, è stata segnalata una malattia lieve che suggerisce un più breve periodo di incubazione e una sindrome clinica simile o più lieve rispetto a quelle associate alle varianti precedentemente descritte nelle persone vaccinate o precedentemente infettate.

Middle placement Mobile

Prove esistenti suggeriscono un aumento del potenziale per reinfezione”. Lo rende noto il Cdc (Centers for Disease Control and Prevention), l’agenzia di controllo sulla sanità pubblica degli Stati Uniti d’America nel suo studio ‘Investigation of a SARS-CoV-2 B.1.1.529 (Omicron) Variant Cluster — Nebraska, November-December 2021’.