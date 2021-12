Fauci furibondo con un conduttore di Fox News: "È un folle, va licenziato"

globalist

22 Dicembre 2021

Anthony Fauci, suo malgrado, è di nuovo al centro di attacchi e minacce. Ma questa volta la mente di tali nefandezze che sono state rivolte al virologo della Casa Bianca provengono da un popolare giornalista della Fox, che ha incitato attivisti conservatori a fare degli agguati al virologo per chiedergli dei fondi dati al laboratorio di Wuhan.

“Questo riflette la pazzia che vive la nostra società, lui può fare queste cose molto probabilmente impunemente, è folle, questo personaggio dovrebbe essere licenziato”, ha detto Fauci bollando come “orribili” le parole pronunciate da Watters alla convention del gruppo di estrema destra Turning Point.

“A Fauci devo dire, ‘lei ha finanziato ricerche pericolose in un laboratorio cinese che non seguiva le norme di sicurezza, lo stesso laboratorio che ha diffuso la pandemia nel mondo, lo sa che la gente non si fida di lei?'”, ha sostenuto il conduttore televisivo aggiungendo che con questo “colpo mortale” Fauci “è morto”. E ha esortato a riprendere tutto ed inviare i video a Fox ed alle altre emittenti del mondo conservatore Usa.

“Inviateceli, è questo che vogliamo, questo cambierebbe l’intero dibattito nel Paese”, ha concluso.

Fox News ha diffuso poi una dichiarazione affermando che le parole del suo conduttore sono state “completamente estrapolate dal contesto: dal video dell’intero discorso, appare chiaramente di Watters è ricorso ad una metafora per indicare la necessità di fare domande difficili a Dr Fauci”, specificano dall’emittente conservatrice, riferendosi all’immagine “kill shot”, colpo mortale, usata dal giornalista.