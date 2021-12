Il direttore uscente della sanità Usa: "Senza precauzioni possibile un milione di contagi al giorno"

globalist

20 Dicembre 2021

La preoccupazione è alta. Perché in un paese pino di no-vax e di fascio-negazionisti e dove i governatori e i sindaci ‘trumpiani’ fanno a gara ad aprire le porte al virus, è arrivata pure la variante omicron a molti placare i problemi.

Francis Collins, il direttore uscente dell’Istituto nazionale di salute, ha avvertito che gli Stati Uniti potrebbero registrare un milione di infezioni da Covid-19 al giorno se gli americani non prenderanno le precauzioni necessarie alla prevenzione.

Domenica, nel suo ultimo giorno da direttore Collins, intervistato da Npr, ha ribadito che “la gravità sarà inferiore, ma il numero di infetti è un numero davvero grande”.

Il direttore uscente fa riferimento alle proiezioni di velocità di riproduzione di omicron e si dice “molto preoccupato” per il sistema sanitario sotto pressione e per la possibilità di perdere temporaneamente gli operatori sanitari che contraggono il virus.

“So che la gente è stanca di questo”, ha detto. “Anch’io sono stanco di questo, credetemi. Ma il virus non è stanco di noi”.

Collins, sempre domenica in un’intervista a Cbc ha rivelato di aver ricevuto pressioni dall’ex presidente Donald Trump e da alcuni repubblicani per approvare rimedi non scientifici contro il Covid-19 e per licenziare il dottor Anthony Fauci.

Il direttore ha detto di aver tenuto duro, ma che si sarebbe dimesso se Trump gli avesse fatto approvare forzatamente rimedi non scientifici per combattere il Covid-19.