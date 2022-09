Federer ha dato l'addio al tennis, il video del commovente discorso: anche Nadal in lacrime

globalist

24 Settembre 2022 - 12.00

Roger Federer ha dato l’addio al tennis, ed è stato un saluto emozionante e commovente. La Leggenda svizzera ha giocato un ultimo match in doppio con l’amico e storico rivale Rafa Nadal, nel match di Laver Cup contro Sock e Tiafoe. Hanno perso, i due campioni, ma non era quella la cosa importante. A fine partita, il lungo e toccante discorso di Federer al mondo del tennis, parole spesso rotte dal pianto.

“È stata una giornata fantastica, sono felice di essere qui. Mi sono goduto tutti i gesti un’ultima volta, sono qui con amici, tifosi e famiglia. Temevo di stirarmi, ero davvero stressato. Sono arrivato alla fine, la partita è stata stupenda”. È l’addio di Roger Federer che ha giocato l’ultima partita della sua carriera in Laver Cup in coppia con Rafa Nadal, con tutti i Fab Four in squadra, con campioni come Stefan Edberg e Rod Laver a fare il tifo.

“Non volevo sentirmi solo, mi piaceva l’idea di dire addio in una competizione a squadre”, ha aggiunto lo svizzero che ha lasciato il tennis nella Laver Cup che co-organizza, in quella Londra che l’ha reso icona. Federer e Nadal hanno finito per cedere 4-6, 7-6(2), 11-9 a Jack Sock e Frances Tiafoe nel match che ha chiuso la prima giornata di Laver Cup. Poi Federer ha ceduto alle lacrime per un’emozione travolgente, mentre alla O2 Arena risuona “Viva la vida” dei Coldplay. “Non volevo sentirmi solo oggi, per questo ho scelto di dire addio in una competizione a squadre. Mi sono sempre sentito in un team. Volevo una festa, era quello che speravo. È merito di Mirka se sono qui, avrebbe potuto fermarmi tempo fa. Grazie alla famiglia e a tutti voi”, ha aggiunto lo svizzero. Dopo la stretta di mano hanno abbracciato gli altri due Fab Four, Novak Djokovic e Andy Murray; Matteo Berrettini che si è concesso il lusso di dargli qualche consiglio in partita, Stefanos Tsitisipas e Casper Ruud che formano con lui il Team Europe in Laver Cup.