Roger Federer si confessa: "Ho deciso di smettere, non ci credevo più"

globalist

21 Settembre 2022 - 12.24

Preroll

Roger Federer ha annunciato il suo ritiro dal tennis. La leggenda svizzera ha comunicato tramite i suoi profili social la volontà di abbandonare l’attività agonistica dopo la Laver Cup. In un’intervista alla Bbc, Federer ha spiegato i motivi che lo hanno spinto all’addio. «Ho smesso di credere di poter continuare a giocare dopo una serie di infortuni».

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Gli ultimi tre anni sono stati a dir poco difficili – ha aggiunto Federer, il cui ultimo Slam vinto risale al 2018 agli Open d’Australia – Sapevo di essere su una lastra di ghiaccio molto sottile in quest’ultimo anno, da quando ho giocato a Wimbledon. Ho provato a tornare ma c’era un limite a quello che potevo fare. E ho smesso di crederci, a dire il vero».

Middle placement Mobile

Federer sperava di tornare a giocare a tempo pieno nel 2022, ma ha detto che non è andata come pensava. «Molto rapidamente ci siamo resi conto che era così. Poi la domanda diventa: come si annuncia e quando si annuncia? Sono state settimane dalle forti emozioni per poter passare attraverso quelle parole e cercare di farlo bene, in modo da ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato in questo lungo percorso».

Dynamic 1

«L’evento a squadre della Laver Cup a Londra da venerdì darà a Federer un’ultima possibilità di giocare in modo competitivo come parte dei «Big Four» che hanno dominato il tennis negli ultimi due decenni. Rafael Nadal, che detiene il record di titoli del Grande Slam con 22, Novak Djokovic, che ne ha vinti 21, e il due volte campione di Wimbledon Andy Murray giocheranno tutti insieme come parte del Team Europe. «Sono abbastanza sorpreso di come sto giocando bene negli allenamenti qui. Ma era già chiaro in anticipo che avrei giocato solo in doppio, probabilmente venerdì sera. Ecco perché arrivare fino a giocare agli Swiss Indoors a Basilea non era più un’opzione praticabile».

L’addio? Ho sempre respinto i miei pensieri sul ritiro.Ho sempre detto, più ci penso, più sono già a metà pensione e questo non è il modo di andare a lavorare, per me come tennista: quindi no, mi dicevo, lo affronterò quando arriverà». E ora che il momento è arrivato lo svizzero pensa alla sua seconda vita fuori da campo da tennis: «Non avrei mai pensato di dire una cosa del genere ma sei mesi fa all’improvviso ho pensato: perché non commentare il tennis un giorno, chissà? Anche se ho sempre detto che non l’avrei mai fatto. Ma magari alcune partite di Wimbledon..».