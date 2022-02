Tennis, Del Potro saluta tutti: "Troppo dolore, il mio è un addio"

redazione

Juan Martin del Potro alza bandiera bianca. Il campione argentino tornerà in campo a Buenos Aires, ma il suo sembra più un addio definitivo. Il ginocchio che lo ha tormentato negli ultimi anni è arrivato al limite della sopportazione, le quattro operazioni subite in tre anni, oltre ai ripetuti infortuni al polso, stanno costringendo del Potro al ritiro dell’attività.

Delpo y un anuncio que nos duele a todos 😥 pic.twitter.com/F5uHMER6Z0 — Argentina Open (@ArgentinaOpen) February 5, 2022

“Questo ginocchio è un calvario – ha confessato in lacrime durante la conferenza di presentazione del match contro Delbonis – non avrei accettato di ritirarmi prima di giocare almeno un’altra volta. Amo questo sport, ho dedicato la mia vita al tennis ma non è facile giocare con tutto questo dolore. La prossima partita potrebbe essere l’ultima, non so se ce ne saranno altre. Ma è bello sentirmi un tennista ancora per un po’ – ha concluso l’attuale numero 757 della classifica Atp. Con 22 tornei vinti in carriera, una vittoria agli US Open nel 2009 e il terzo posto nel ranking mondiale come miglior risultato raggiunto, il tennista di Tandil è pronto a salutare le scene.