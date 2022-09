Roger Federer si ritira con un video: "Grazie a tutti, è stata un'avventura incredibile"

globalist

15 Settembre 2022 - 15.58

Roger Federer annuncia il ritiro. Il più grande tennista della storia comunica sul suo profilo Twitter che la Laver Cup sarà il suo ultimo torneo. «Come molti di voi sapranno, gli ultimi tre anni mi hanno presentato sfide sotto forma di infortuni e interventi chirurgici. Ho lavorato per tornare alla piena forma competitiva. Ma conosco anche le capacità e i limiti del mio corpo, e il suo messaggio per me ultimamente è stato chiaro. Io ho 41 anni. Ho giocato più di 1500 partite in 24 anni. Il tennis mi ha trattato più generosamente di quanto avrei mai sognato, e ora devo riconoscere quando è ora di finire la mia carriera competitiva». Così in un lungo post su Instagram, il campione svizzero, annuncia l’addio al tennis. «La Laver Cup la prossima settimana a Londra sarà il mio ultimo evento ATP», prosegue Federer.

«Attraverso i miei viaggi, ho incontrato molte persone meravigliose che rimarranno amici per tutta la vita, che hanno costantemente preso tempo dai loro impegni per venire a guardare gioco e tifo per me in tutto il mondo. Grazie. Quando è iniziata la mia passione per il tennis, ero un ragazzo. Osservavo i giocatori con un senso di meraviglia. Essi erano come dei giganti per me e ho cominciato a sognare. I miei sogni mi hanno portato a lavorare di più e ho iniziato a credere in me stesso. Un po’ di successo mi ha dato fiducia ed ero sulla buona strada per il più incredibile viaggio che ha portato a questo giorno. Quindi, voglio ringraziarvi tutti dal profondo del mio cuore, a tutti in tutto il mondo che hanno contribuito a realizzare i sogni di un giovane svizzero diventato realtà. Infine, un grazie al gioco del tennis: ti amo e non ti lascerò mai», ha concluso Federer.

To my tennis family and beyond,



With Love,

Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN — Roger Federer (@rogerfederer) September 15, 2022

Anche lo storico torneo di Wimbledon ha voluto salutare la Leggenda svizzera.

“Da dove iniziamo? È stato un privilegio assistere al tuo viaggio e vederti diventare un campione in tutti i sensi. Ci mancherà tanto vederti mentre rendi più belli i nostri campi da gioco, ma tutto ciò che possiamo dire per ora è grazie, per i ricordi e la gioia che hai regalato a così tanti”. Così in un tweet sull’account ufficiale del torneo di Wimbledon, l’All England Club saluta Roger Federer, che ha annunciato il ritiro. Il campione svizzero ha vinto il torneo sull’erba londinese, considerato il più prestigioso, per otto volte. Meglio di lui ha fatto solo Martina Navratilova, in campo femminile, con nove titoli.