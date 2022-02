Sanremo, Matri elogia Elisa e stuzzica Ibra

redazione

I social come un ring per il classico botta e risposta. Protagonista Alessandro Matri che ha prima parlato di Sanrermo, per poi scivolare nello sfottò calcistico: “Elisa è di una spanna sopra gli altri”, ha voluto evidenziare l’ex giocatore di Cagliari, Lazio, Juve e Milan.

Matri ricorda di aver battuto Ibra nel 2011-2012

Un tifoso rossonero ha voluto pizzicare l’ex attaccante evidenziando che “se Elisa gareggia con gli altri non è clamoroso, se si pensa che lo stesso Matri ha giocato nello stesso campionato con Ibra“. Matri ha risposto per le rime: “Pensa che contro di me Ibra ha anche perso uno scudetto“, facendo riferimento al campionato 2011-2012 vinto dalla Juve di Antonio Conte.

