Calcio, torna la serie A con tre anticipi: alle 18 il derby di Milano senza Ibra

Redazione

5 Febbraio 2022 - 13.51 Globalsport

La serie A riapre i battenti dopo la sosta per le nazionali con tre anticipi: alle 15 la Roma di Mourinho scenderà in campo all’Olimpico contro il Genoa del neo allenatore Blessin. Pochi dubbi per il portoghese, che potrebbe confermare la difesa a tre e il tandem d’attacco formato da Zaniolo e Abraham, con Sergio Oliveira che si muoverà nei tre di centrocampo.

Un’incognita il nuovo Genoa di Blessin: il modulo dovrebbe essere il 4231 ad albero di Natale, con Mattia Destro a guidare l’attacco da unica punta. Ancora out Criscito e Rovella.

Alle 18 il big match della giornata, il derby milanese orfano di Ibra e con un’Inter sempre più convinta di poter staccare le dirette concorrenti nella corsa scudetto. Formazione tipo per Inzaghi, che lancerà il tandem d’attacco formato da Dzeko e Lautaro, tornato al top della forma dopo la trasferta oceanica con l’Argentina.

Toccherà a Giroud, invece, sostituire l’acciaccato Ibrahimovic. Alle sue spalle Leao, Kessie e Saelemekers. Prima convocazione per il 18enne neo acquisto serbo Marko Lazetic.

In serata la sfida del Franchi tra Fiorentina e Lazio, reduci da due calciomercato opposti: orfani di Vlahovic, i viola giocheranno con Piatek titolare, con Arthur Cabral pronto a subentrare in caso di necessità.

Sarri, invece, recupera Pedro e Marusic, entrambi potrebbero partire del primo minuto, con Immobile costretto a stringere i denti per qualche piccolo fastidio.