La Juve crolla ancora: Champions appesa a un filo in vista dell’ultima giornata di Serie A

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20 Maggio 2026 - 15.59 Culture

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di Francesco Frati

La penultima giornata di Serie A ha stravolto la corsa Champions e lasciato la Juventus in una situazione drammatica. La squadra bianconera, battuta 2-0 dalla Fiorentina, è sprofondata al sesto posto dopo un weekend nerissimo, mentre le rivali dirette hanno approfittato del passo falso per sorpassare o agganciare la Vecchia Signora.

A Torino è andata in scena una partita simbolo della stagione juventina: fragile, nervosa e incapace di reagire. La Fiorentina ha colpito con Ndour e Mandragora, mentre gli uomini di Spalletti per l’ennesima volta sono sembrati incapaci di reagire agli avversari. I fischi dello Stadium hanno accompagnato una squadra che, fino alla scorsa settimana, sembrava avere la qualificazione in pugno.

In contemporanea con la Juve, tutte le altre squadre facevano il proprio dovere, il Milan vincendo a Genova, la Roma battendo i cugini della Lazio nel derby capitolino e il Como superando a domicilio il Parma con il minimo scarto. Risultati che hanno completamente riaperto la lotta per gli ultimi due posti Champions, visto che Inter e Napoli sono già certe della qualificazione; e la Juventus ora è costretta a inseguire.

La classifica, a novanta minuti dalla fine è anche lo specchio del momento psicologico opposto delle contendenti: la Roma e il Como arrivano lanciate, il Milan dopo un periodo nero, comunque non ancora superato nel gioco, è almeno padrone del suo destino mentre la Juve appare ormai rassegnata all’Europa League.

Per qualificarsi, i bianconeri dovranno battere il Torino nell’ultima giornata e sperare contemporaneamente in passi falsi di almeno due rivali, utopistico. In alcuni scenari addirittura potrebbe entrare in gioco la classifica avulsa, rendendo ancora più complicato il destino juventino.

Una mancata qualificazione alla Champions League rappresenterebbe un colpo durissimo, non solo dal punto di vista sportivo ma anche economico. Dopo anni di investimenti e cambi di progetto tecnico, il rischio concreto è quello di chiudere la stagione con un fallimento totale.

Ora resta soltanto un’ultima possibilità, vincere e sperare per non dover ricominciare dall’ennesimo anno zero consecutivo.