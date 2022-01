Il presidente della Fifa Infantino: "Favorevole a intitolare a Paolo Rossi lo stadio Olimpico di Roma"

globalist

3 Gennaio 2022

Tanti sono d’accordo ma non tutti. I favorevoli sanno bene che lo scomparso bomber è stato uno dei simboli della nazionale di calcio, il goleador che fu protagonista della vittoria dei mondiali del 1982 e quindi nessuno stadio come l’Olimpico di Roma può essere rappresentativo di uno degli eroi azzurri.

Altri sono più perplessi visto che la carriera calcistica di Paolo Rossi si è svolta tutta in altre parti e non c’è mai stato un rapporto particolare con la Capitale.

“Voci contrarie a intitolare lo Stadio Olimpico a Paolo Rossi? Non esiste essere contrari a Pablito, tutti gli italiani in Italia e all’estero devono sostenere il progetto di intitolare lo stadio Olimpico a Rossi”.

Sono le parole del presidente della Fifa, Gianni Infantino, ospite a Radio anch’io Sport su Rai Radio1.

“Nessuno come lui ha avuto un impatto positivo su tutta una generazione, con la sua semplicità ha dimostrato che l’impossibile può diventare possibile. Nell”82 avevo 12 anni ma ricordo benissimo quel mondiale -prosegue-, per milioni di italiani all’estero è stato qualcosa di eccezionale, ci hanno guardato in modo diverso”.

“La rivincita, la voglia di rivalsa, il successo: ha avuto un impatto incredibile. Per me intitolare il principale stadio d’Italia a Paolo Rossi è qualcosa che va fatto, va fatto in fretta. Mi complimento con il Parlamento e con chi ha intrapreso i passi per farlo, credo sia dovuto che i giovani debbano conoscere la storia di Paolo Rossi e sapere quello che ha fatto per noi”, conclude Infantino.