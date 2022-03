Ucraina, la Fifa stanzia un milione di dollari per aiutare Kiev

Redazione

19 Marzo 2022 - 23.47 Globalsport

Preroll

La Fifa è attiva per aiutare l’Ucraina. Dall’inizio della guerra in Ucraina, la Fondazione Fifa è stata coinvolta in diverse attività per aiutare le vittime, lavorando a fianco della comunità calcistica locale e regionale. Una prima spedizione di forniture umanitarie è già stata consegnata alla Federcalcio ucraina (Uaf), mentre un totale di 1 milione di dollari è stato stanziato per l’azione da intraprendere.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Le esigenze e le risposte vengono valutate e sviluppate in stretto coordinamento tra la Fondazione Fifa, la Fondazione Uefa per l’Infanzia, la Fifa, la Uefa, la Uaf e le federazioni affiliate alla Fifa, così come altre parti interessate di calcio, sport e umanitarie.

Middle placement Mobile

“Di fronte a questo conflitto, vogliamo fare la nostra parte e sostenere le persone in Ucraina e coloro che sono fuggiti dalla guerra”, ha affermato il presidente della Fifa Gianni Infantino. “La Fondazione Fifa è pronta a fornire parte dell’assistenza necessaria lavorando in coordinamento con la comunità calcistica in Ucraina e nella regione”. A seguito di una richiesta dell’Uaf, una prima spedizione di kit medici di pronto soccorso è già stata trasportata su strada in Ucraina per far fronte ai bisogni più urgenti.

Dynamic 1

In totale, 1 milione di dollari è stato messo a disposizione della Fondazione Fifa in modo che possa rispondere alla crescente situazione umanitaria in Ucraina e nella regione. Questo lavoro viene svolto in collaborazione con la comunità calcistica per fornire aiuto dove è più necessario.