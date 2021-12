Pelè torna a casa dopo il tumore al colon: primo scatto

globalist

26 Dicembre 2021

Una bella notizia in un percorso di dolore che potrebbe non essere finito.

Dopo avere annunciato sui social la sua uscita dall’ospedale, dove è stato sottoposto a chemioterapia per il cancro al colon, Pelé è apparso sorridente in una foto di Natale pubblicata su Twitter. “Oggi vi auguro momenti di amore, pace e unione, come me. Buon Natale amici”, scrive la leggenda del calcio.

Secondo i media locali, l’ex campionissimo 81enne (che si contende con Maradona la palma di miglior giocatore di sempre) ha trascorso il Natale nella sua casa di Guaruja, sulla costa di San Paolo.

La salute di Pelé è stata fonte di grande preoccupazione negli ultimi anni. Nel 2015 aveva subito un intervento alla prostata dopo essere stato ricoverato per la seconda volta in sei mesi e ci era tornato per un’infezione urinaria nel 2019.

L’ex attaccante della nazionale brasiliana è uno dei quattro calciatori ad avere segnato in quattro diverse edizioni del Mondiale di calcio. E’ il più grande cannoniere di tutti i tempi nella storia della nazionale verdeoro, con 77 reti realizzate in 92 partite.

Era in cura in ospedale dal 31 agosto dopo che gli era stato diagnosticato il tumore a seguito di un controllo di routine.