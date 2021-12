Pelè dimesso dall'ospedale: era ricoverato per un tumore al colon

globalist

24 Dicembre 2021

Pelé, la leggenda del calcio brasiliano, è stato dimesso dall’ospedale dove era in cura per un tumore al colon.

Il tre volte Campione del Mondo, 81 anni, si era sottoposto a intervento chirurgico a settembre per asportare il tumore: all’epoca l’ospedale aveva inoltre annunciato che si sarebbe dovuto sottoporre a chemioterapia. L’ospedale Albert Einstein di San Paolo ha annunciato che Pele è in condizioni “stabili” e che continuerà a sottoporsi a cure.

Pelé è il più grande cannoniere di tutti i tempi nella storia della nazionale verdeoro, con 77 reti realizzate in 92 partite.

Era in cura in ospedale dal 31 agosto dopo che gli era stato diagonisticato il tumore a seguito di un controllo di routine

a salute di Pelé è stata fonte di grande preoccupazione negli ultimi anni. Nel 2015 aveva subito un intervento alla prostata dopo essere stato ricoverato per la seconda volta in sei mesi e ci era tornato per un’infezione urinaria nel 2019.

L’ex attaccante della nazionale brasiliana è uno dei quattro calciatori ad avere segnato in quattro diverse edizioni del Mondiale di calcio.