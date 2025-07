Sinner trionfa a Wimbledon: Alcaraz battuto in 4 set

redazione Modifica articolo

14 Luglio 2025

di Gabriele Bisconti

Spettacolo doveva essere e le aspettative non sono state deluse. Jannik Sinner vince a Wimbledon, il torneo più prestigioso al mondo, dopo aver battuto il n.2 del ranking Carlos Alcaraz con il punteggio di 4-6 6-4 6-4 6-4, al termine di un match combattuto, punto su punto.

Riavvolgendo il nastro, fin dai primi scampoli del primo set lo spagnolo è stato subito aggressivo ed efficace con il dritto lungolinea, mentre Sinner ha faticato a trovare le giuste traiettorie e, soprattutto, non è riuscito a impensierire l’iberico con il servizio, la sua arma migliore.

Dopo essere riuscito a salire fino al punteggio di 4-2 in suo favore, a Sinner si è come spenta la luce, e Alcaraz ha infilato ben quattro game consecutivi ed si è aggiudicato il primo set con lo score di 6-4. Tuttavia, il n.1 al mondo non si è di certo demoralizzato, e ha iniziato il secondo parziale con un break sul turno di battuta dello spagnolo.

Nel corso del secondo set Sinner ha provato a dare maggiore potenza ai suoi colpi da fondo campo, provando anche qualche palla corta, riuscendo a far funzionare anche la prima di servizio, la vera assente ingiustificata nel primo set per l’azzurro. Punteggio finale 6-4 per l’altoatesino e tutto da rifare per lo spagnolo.

Nel terzo set, invece, molto equilibrio in campo, con Sinner che non è riuscito a “scappare” nel punteggio, e Alcaraz che ha tenuto il suo turno di battuta a zero fino al quarto game. Sul 2-2, però, Sinner ha trovato un ace di vitale importanza che lo ha portato al break nei confronti dello spagnolo, poi rivelatosi decisivo ai fini della conquista del terzo parziale in favore del nativo di San Candido.

Nel quarto e decisivo set, con la tensione che era diventata altissima vista la posta in gioco per entrambi, l’iberico ha provato subito a far muovere di più Sinner in fondo al campo, con colpi di dritto micidiali che lo hanno portato fino al punteggio di 4-3 in suo favore.

Tuttavia, quando l’ago della bilancia sembrava pendere dalla parte dello spagnolo, e la partita era pronta ad allungarsi al quinto set, Sinner ha ritrovato la solidità e l’efficacia al servizio che gli erano mancati fino a quel momento e, dopo aver fatto l’ennesimo break del match ai danni di Alcaraz, ha chiuso sul 6-4 anche il quarto set e si è così aggiudicato il torneo che tutti i tennisti sognano di vincere almeno una volta nella vita.

Sinner è diventato il primo tennista italiano ad aggiudicarsi il torneo di Wimbledon, dopo che nel 2021 Matteo Berrettini era arrivato ad un passo dalla gloria perdendo in tre set in finale contro il serbo ex n.1 del mondo Novak Djokovic.

Alcaraz, lo spagnolo reduce dai trionfi agli Internazionali di Roma e al Roland Garros proprio ai danni dell’altoatesino, è stato “spodestato” dal trono dopo due vittorie consecutive. Sicuramente non si abbatterà dopo questa sconfitta, perché ha dimostrato ancora una volta di potersela giocare ad armi pari con Sinner anche sull’erba, una superficie dove può accadere davvero di tutto.

Anche questa sfida fra Italia e Spagna è finita. Stavolta ha vinto Sinner, ma l’iberico è pronto a tornare a dargli battaglia con il coltello fra i denti. Applausi a scena aperta per entrambi, con la speranza di tutti gli amanti della racchetta, che i due si affrontino quante più volte possibili nei mesi e negli anni a venire. Vederli giocare è poesia e genio allo stesso tempo. Puro spettacolo.