L'Ucraina: "Senza munizioni inutile che la Germania ci dia i carri armati Gepard"

27 Aprile 2022 - 19.37

Guerra in Ucraina, siamo in un momento complicato. «Se le munizioni (dei Gepard) non saranno procurate dal ministero della Difesa tedesco nei prossimi giorni, l’Ucraina dovrà probabilmente rinunciare a questa offerta della Germania», lo ha detto l’ambasciatore ucraino in Germania, Andrij Melnyk, in merito all’invio in Ucraina di 50 semoventi antiaereo Gepard da parte di Berlino.

Melnyk è intervenuto sul canale Ntv lodando l’autorizzazione del governo tedesco per l’invio dei Gepard ma sottolineando anche la questione aperta delle munizioni.

«Avevamo richiesto questi sistemi di armi a Berlino già nei primi giorni della guerra, perché l’esercito ucraino ne avrebbe fatto buon uso. Ci hanno detto che non ha alcun senso perché mancano le munizioni necessarie. Ad oggi, nulla è cambiato a questo proposito. Ecco perché la questione del Gepard non era all’ordine del giorno dei colloqui bilaterali nelle ultime settimane».

La ministra tedesca della Difesa, Christine Lambrecht, ha tuttavia dichiarato alla tv pubblica ZDF che il governo tedesco «continuerà naturalmente a fornire sostegno all’Ucraina, per garantire che possano essere organizzate munizioni sufficienti».