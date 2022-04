In Russia scatta l'ucraino-fobia: colori giallo-blu al bando, ridipinti edifici e centri commerciali

globalist

27 Aprile 2022 - 19.30

Si lamentano della russofobia ma praticano l’ucraino-fobia: i colori giallo-blu della bandiera ucraina sono ormai diventati tabù in Russia. Decine di edifici con i due colori sono stati ridipinti, spesso con la scusa di lavori di ristrutturazione, racconta oggi Moscow Times, mostrando diverse foto.

Alcuni lavori appaiono anche abbastanza dispendiosi, come il cambiamento di tutte le tegole giallo-blu del mega centro commerciale Dirigibile a Ekaterinburg, negli Urali. O la sostituzione di tutti i sedili dello stadio Tuymaada a Yakutsk.

All’aeroporto Khrabrovo dell’enclave di Kaliningrad il logo dello scalo era un uccello blu stilizzato in volo sullo sfondo di un sole giallo, ma ora il sole è diventato rosso.

Lo zelo anti giallo-blu colpisce anche realtà più piccole, come il cittadino di Pskov costretto dalla polizia a ridipingere la palizzata del suo giardino. Per non parlare dell’intervento delle autorità in un parco di Mosca dove i contenitori giallo-blu per far giocare i bambini nella sabbia sono stati dipinti di verde dopo «le rimostranze di alcuni cittadini». Allo stadio Dynamo di Stavropol un murales di un elefante in un campo di grano col cielo blu è stato ricoperto da un disegno patriottico con soldati e la Z, simbolo dell’invasione. Il sindaco ha detto di aver agito su ordine del governo regionale.