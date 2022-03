Ucraina, il consigliere di Zelensky: "Quando i russi si ritireranno referendum sulle garanzie di sicurezza"

globalist

30 Marzo 2022 - 16.55

Parole che lasciano presagire la possibilità che l’Ucraina rinuncia a chiedere la restituzione della Crimea e di quella parte del Donbass occupato

Le procedure per svolgere l’eventuale referendum sulle garanzie di sicurezza si terrà in Ucraina “solo dopo che le truppe russe lasceranno il nostro territorio” o che almeno saranno tornate nelle “posizioni” che avevano prima dell’invasione. Lo ha dichiarato il negoziatore e consigliere della presidenza Ucraina Mykhailo Podoliak, in un’intervista a ‘Rada Tv’.

Una volta completato il ritiro russo, “aboliremo la legge marziale”, ha aggiunto il negoziatore, evidenziando la necessità che le garanzie di sicurezza, sul modello dell’articolo 5 della Nato, vengano sancite dal diritto internazionale.

“La procedura è la seguente: un referendum in Ucraina, seguito dalla ratifica da parte dei Parlamenti dei Paesi garanti e dalla Verkhovna Rada dell’Ucraina“, ha proseguito Podoliak, che a proposito dei colloqui con la Russia ha sottolineato come le parti siano “passate al pragmatismo”.