Kiev: "L'Ucraina non ha iniziato la guerra e non la terminerà eseguendo un ordine di Mosca"

28 Giugno 2022 - 19.09

Guerra in Ucraina, schermaglie diplomatiche: «Z-ultimatum di nuovo? L’Ucraina non ha iniziato questa guerra e non la finirà «eseguendo un ordine». Coloro che sono a Mosca possono porre fine alla guerra in qualsiasi momento, semplicemente tornando alla ragionevolezza: smettere di lanciare missili sulle nostre città, ritirare le truppe e abbandonare la `propaganda nucleare´ ».

Lo scrive su Twitter Mykhailo Podoliak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, rispondendo al portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo il quale la guerra potrebbe finire entro oggi se gli ucraini si arrendessero.