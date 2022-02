Covid, Burioni: "Parlare ora di quarta dose per tutti è parlare del nulla"

globalist

23 Febbraio 2022 - 19.47

Preroll

Covid? Come uscire dalla pandemia senza doversi vaccinare ogni 4-5 mesi?

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Parlare di quarta dose o di un vaccino modificato mentre l’efficacia di 3 dosi contro Omicron rimane vicina al 100% è parlare del nulla. Potrebbe essere necessaria se ci fosse un calo notevole con il tempo, quindi teniamoci pronti, ma niente di più”.

Middle placement Mobile

Così il virologo Roberto Burioni, docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, interviene sull’ipotesi di un richiamo vaccinale anti-Covid esteso alla popolazione generale, oltre che come già previsto ai pazienti immunodepressi.

Dynamic 1

Lo scienziato fa la sua precisazione via social, postando uno studio condotto negli Usa sul vaccino a mRna di Moderna. Il lavoro, pubblicato su ‘Nature Medicine’, conferma che con la variante Omicron di Sars-CoV-2 lo scudo vaccinale si indebolisce per quanto riguarda la protezione dal contagio, ma non dalle formi gravi di Covid-19: “L’efficacia di 3 dosi contro il ricovero, con Delta o Omicron”, è risultata “maggiore del 99% nell’intera popolazione dello studio”.