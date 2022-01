Toti infuriato con i 'furbetti' del green pass: "L'obbligo vaccinale è l'unica strada per sconfiggere il covid"

globalist

21 Gennaio 2022

Su Berlusconi al Quirinale tentenna, ma contro i no-vax ha preso una posizione molto rigida.

“L’obbligo vaccinale è l’unica strada per sconfiggere il covid”. Così, in una nota, il presidente della Regione Liguria e cofondatore di Coraggio Italia, commentando i comportamenti di alcuni “furbetti” del green pass.

“Apprendo con preoccupazione che si sta diffondendo una nuova pratica per evitare il vaccino e ottenere il green pass- scrive il governatore- persone positive con il codice fiscale degli amici no vax vanno a farsi un tampone in farmacia in modo da far risultare anche loro positivi e successivamente guariti. Se queste persone usassero la testa non per questi imbrogli ma per proteggersi dal covid, forse la fine di questa pandemia sarebbe più vicina e tanti vaccinati positivi ma asintomatici non dovrebbero rimanere in casa per proteggere loro”.

Per Toti, “questa è la vera discriminazione, i numeri lo dicono chiaramente: in Liguria, l’80% dei pazienti in terapia intensiva non è vaccinato”. Il governatore aggiunge di essersi “già confrontato con Federfarma sull’argomento e mi hanno assicurato che verranno controllati ancora con più attenzione i documenti. Per questo, ringrazio i farmacisti, da giorni in prima linea, e le forze dell’ordine che stanno facendo ispezioni a tappeto, proprio in queste ore, per scoprire i furbetti. Che, poi, tanto furbi non sono perché, commettendo un reato, potrebbero dover pagare molto caro il loro comportamento scriteriato”.