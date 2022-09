Toti contro Letta: "Basta dire baggianate sul pericolo fascista"

globalist

8 Settembre 2022 - 10.32

«Le presunte minacce alla democrazia di questo paese appartengono a un passato remoto che non tornerà mai nel nostro paese. Rilevo che questo centrodestra unito per la prova di governo, con varie forme, lo ha già governato per molti anni e governa una quindicina di regioni in questo paese. Semmai deve dimostrare, ed è la funzione anche di Noi moderati, di poter governare l’intero paese. Per cui non diciamo baggianate sulla destra fascista».

Lo ha detto il leader di Italia al Centro, Giovanni Toti, a Uno Mattina su Rai Uno: «I diritti nel nostro paese sono acquisiti e ne sono uno strenuo difensore, spero che il prossimo parlamento possa parlare di certi temi in modo più compiuto – ha aggiunto Toti, che alle elezioni del 25 settembre si presenta in lista con Noi moderati a sostegno della coalizione del centrodestra – Sul fronte sanzioni alla Russia, dobbiamo resistere non solo nel breve periodo salvando le nostre imprese, ma anche nel medio periodo per diminuire dipendenza energetica e nel lungo periodo per attuare la transizione ecologica».