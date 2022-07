Toti strizza l'occhio a Di Maio: "Parleremo, ha dimostrato capacità di adattamento"

globalist

8 Luglio 2022 - 18.22

Giovanni Toti è uno dei nomi che potrebbe esser coinvolto nel nuovo progetto politico centrista di Luigi Di Maio. Il presidente della Liguria ne ha parlato a Genova.

Con Luigi Di Maio «ci siamo sentiti diverse volte. Apprezzo il fatto che un leader politico che viene da un Movimento rivoluzionario una volta entrato nel governo si renda conto che debba sporcarsi le mani con la mediazione, l’arte del raggiungibile. È un ministro presente che ha dimostrato capacità di adattamento. Parleremo: magari ora ci scopriamo gemelli e mi dirà che vuole abolire il reddito di cittadinanza», scherza.

Passando in rassegna i nomi di chi potrebbe far parte dell’area di centro, Toti sottolinea che Beppe Sala è un bravo sindaco. Calenda? “Da lui sento cose condivisibili, ma spesso dice che vuole stare da solo…”. Renzi? “Italia Viva ha tenuto posizioni coerenti in Parlamento, ma Renzi tende a essere ondivago”. E Berlusconi? “Non finirà mai”.

Rispondendo poi sulla legge elettorale, dice che “sono sempre stato per il maggioritario, ma oggi le due coalizioni non esistono più. Toti vuole il proporzionale per fare gli inciuci? No, quelli ci sono stati fin qui: ho visto Salvini con Grillo, stessa sorte toccata al Pd”.