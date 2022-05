Ucraina, Giovanni Toti: "Senza le nostre armi, Kiev sarebbe già stata occupata"

globalist

26 Maggio 2022 - 10.28

Preroll

Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, ha parlato su Rai Tre della situazione in Ucraina. “Se non avessimo armato l’Ucraina e sostenuto in modo deciso quel Paese, il tema della diplomazia non si porrebbe proprio perché la Russia l’avrebbe già occupata”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Sembra ci siano due soluzioni sul tavolo- prosegue il governatore- quella della diplomazia dialogante e quella della guerra e che qualcuno scelga quella della guerra. Ma non mi pare sia così: per fare una trattativa diplomatica occorre sedersi al tavolo in due. Non mi sembra che la Russia si voglia sedere al tavolo”.

Middle placement Mobile

“La diplomazia scatterà quando la Russia valuterà che la guerra è più costosa per il suo sistema rispetto ai vantaggi. Non c’è una persona raziocinante che non voglia che ci si sieda a un tavolo, ma è Zelensky che soprattutto deve porre il tema del negoziato: quando sento dire che l’Ucraina deve accettare le condizioni che la Russia pone, è complicato perché andiamo a ledere il diritto di uno Stato sovrano di decidere del suo destino”.

Dynamic 1

“Finché Zelensky dirà che per lui non esiste pace senza il ritiro dei russi dal suo territorio, quello è anche per Biden e l’Unione europea: non ci sono posizioni diverse da quella dell’Ucraina”.

“Nessuno degli attori diplomatici può permettersi di dettare soprattutto all’Ucraina quali sono le condizioni per sedersi al tavolo. Che cosa si ritiene che la Russia possa ragionevolmente ottenere dall’invasione, sta totalmente nelle disponibilità di Kiev”