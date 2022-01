Covid, Lopalco: "Non vorrei essere troppo ottimista ma ne stiamo uscendo"

globalist

18 Gennaio 2022

Usciremo dal tunnel e potremo tornare ad abbracciarci e a vivere senza patemi d’animo pensando di finire contagiati?

“Credo che abbiamo raggiunto il picco della pandemia dopo la befana, ne stiamo uscendo, lo penso proprio. Tipo che il mese prossimo non ci sarà più”.

Lo ha detto l’epidemiologo Pierluigi Lopalco ai microfono di ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio 1.

“Non voglio fare previsioni troppo ottimistiche ma credo – ha affermato Lopalco – che in primavera potremo fare i conti con una situazione nuova, con la popolazione in gran parte vaccinata oppure entrata in contatto col virus”.

Insomma da marzo potremo toglierci anche le mascherine? “Come trend sì poi però dobbiamo sempre aspettare i dati”.