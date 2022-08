Pier Luigi Lopalco candidato da Articolo Uno: "Mi aspetto polemiche, ma saranno critiche sterili"

globalist

Pier Luigi Lopalco sarà candidato alle prossime elezioni. Il docente di igiene all’Università del Salento è stato inserito in lista da Articolo Uno. Lo ha confermato lui stesso all’AdnKronos. “Ho avuto ieri la proposta ufficiale della mia candidatura che ho accettato. Sarò nel collegio uninominale per il Senato in provincia di Lecce, casa mia. Spero di portare il mio contributo da tecnico”.

“Le polemiche me le aspetto – ammette, dopo aver letto le reazioni alla candidatura col Pd di Andrea Crisanti – anche se si tratta di critiche sterili perché il mio attivismo politico è noto da tempo, non è una novità”.