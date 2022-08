Lopalco: "Importante investire sul personale sanitario, abolire il numero chiuso non è la soluzione"

globalist

30 Agosto 2022

Dopo la pandemia rivedere la sanità pubblica. «Gli anni che abbiamo vissuto, segnati dalla pandemia, hanno messo in evidenza quanto il nostro sistema sanitario nazionale sia prezioso e quanto importante sia investire sul personale sanitario e sociosanitario. Non possiamo negare che il Covid ha fatto emergere tutte le difficoltà di un sistema che merita oggi di essere riformato per essere più vicino ai cittadini e più rispondente alle necessità degli utenti».

Lo ha detto il professor Pier Luigi Lopalco, candidato al Senato nel collegio uninominale Puglia 05 (che comprende la città di Lecce e tutti i Comuni della provincia), nel presentare a Lecce la sua candidatura insieme al vice segretario regionale di Articolo Uno Salvatore Piconese e al segretario provinciale di Articolo Uno Gabriele Abaterusso.

«Ma quando sento che c’è qualcuno che propone di togliere soldi al fondo sanitario – ha aggiunto – per dirottarli altrove, dopo gli enormi sforzi fatti in questi anni dal ministro Speranza per cercare di aumentarlo, penso che siamo di fronte a un momento delicato. Io dico che bisogna invertire la rotta, soprattutto per quel che riguarda il trattamento delle malattie croniche e l’accesso alla professione. Ricette facili, come quella di abolire il numero chiuso, non sono assolutamente sufficienti e richiedono risorse importanti. Quello che serve piuttosto è ripensare i modelli organizzativi e ridare dignità al lavoro degli operatori sanitari con incentivi per coloro che svolgono i lavori più duri e usuranti. Infine – ha detto ancora Lopalco – il Covid deve insegnarci anche ad essere preparati davanti a nuove eventuali pandemie. Ecco perché propongo l’istituzione di una struttura a rete che sia pronta alle emergenze future».