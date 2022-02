Lopalco: "Insopportabile l'esistenza dei No Vax dopo due anni di dolore, basta dargli voce"

globalist

21 Febbraio 2022 - 18.44

Pier Luigi Lopalco si scaglia contro i No Vax in un post di Facebook di riflessione per i due anni dall’inizio della pandemia di Covid-19 in Italia.

“Quello che davvero non si può più sopportare, dopo 2 anni di dolore, sofferenza, fatica, è che ci sia ancora qualcuno che neghi la gravità di quanto sia accaduto e l’importanza della vaccinazione per proteggere se stessi e gli altri”.

“A queste persone non bisogna dare voce perché – e questa è una previsione che faccio con certezza – più ci allontaneremo dai drammatici eventi di questi anni, più l’oblio collettivo permetterà a questi individui di alzare ancora di più la testa e di dar voce alle loro scempiaggini”.

Il 20 febbraio è stato il giorno in cui a Codogno è stato individuato il primo caso di Covid-19 in Italia, tra i primissimi in Europa. Non lo sapevamo ancora, né potevamo immaginarlo, ma le nostre vite e quelle di tutto il mondo stavano per cambiare per sempre.

Successivamente verrà dimostrato che i primi casi italiani si riscontrarono a gennaio, ma Codogno e il suo paziente 1 resteranno per sempre vivi nella memoria degli italiani.